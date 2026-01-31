Marchionni Finito in otto prova di carattere

A Perugia, il Ravenna di Marchionni ha resistito per venti minuti, dimostrando un buon carattere. Poi, però, la squadra si è sciolta. La partita è finita con otto gol subiti, un risultato pesante che conferma le difficoltà del Ravenna in questa stagione. Marchionni aveva promesso una prova di forza e di determinazione, ma alla fine non è bastato.

Aveva detto che sarebbe servita la partita perfetta per vincere a Perugia: e per 20’ il suo Ravenna è stato davvero impeccabile. O meglio, fa la partita, ma sbaglia troppo sotto porta, poi nel secondo tempo l’espulsione cambia tutte le carte in tavola. "Dobbiamo essere contenti del percorso che abbiamo fatto sin qui – dice il tecnico del Ravenna, Marco Marchionni – però queste partite sono da vincere per quello che abbiamo seminato nel primo tempo: abbiamo avuto cinque o sei palle davvero importanti, poi alla prima occasione abbiamo subito gol per una nostra ingenuità. Nel secondo tempo non siamo neppure rimasti dieci ma in nove: Falbo si è fatto male poco dopo essere entrato e anche Bianconi e si è fatto male poco dopo essere entrato, così abbiamo chiuso la gara in otto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

