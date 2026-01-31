A Perugia, il Ravenna di Marchionni ha resistito per venti minuti, dimostrando un buon carattere. Poi, però, la squadra si è sciolta. La partita è finita con otto gol subiti, un risultato pesante che conferma le difficoltà del Ravenna in questa stagione. Marchionni aveva promesso una prova di forza e di determinazione, ma alla fine non è bastato.

Aveva detto che sarebbe servita la partita perfetta per vincere a Perugia: e per 20’ il suo Ravenna è stato davvero impeccabile. O meglio, fa la partita, ma sbaglia troppo sotto porta, poi nel secondo tempo l’espulsione cambia tutte le carte in tavola. "Dobbiamo essere contenti del percorso che abbiamo fatto sin qui – dice il tecnico del Ravenna, Marco Marchionni – però queste partite sono da vincere per quello che abbiamo seminato nel primo tempo: abbiamo avuto cinque o sei palle davvero importanti, poi alla prima occasione abbiamo subito gol per una nostra ingenuità. Nel secondo tempo non siamo neppure rimasti dieci ma in nove: Falbo si è fatto male poco dopo essere entrato e anche Bianconi e si è fatto male poco dopo essere entrato, così abbiamo chiuso la gara in otto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Marchionni "Finito in otto, prova di carattere"

Approfondimenti su Marchionni Perugia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marchionni Perugia

Argomenti discussi: Perugia Ravenna 1-1. Il post partita con Borras, Tedesco, Montevago e Marchionni; Marchionni: Ravenna, un’ottima partita. L’Arezzo ha pareggiato e dovevamo approfittarne, ma io ci credo sempre; Marchionni Finito in otto, prova di carattere.

Marchionni Finito in otto, prova di carattereL’analisi del mister del Ravenna: Visto quanto seminato nel primo tempo, era una partita da vincere. I ragazzi ci hanno messo il cuore ... sport.quotidiano.net

VERITÀ PER GIOVANNI MARCHIONNI Ci sono voluti più di cinque mesi per fare luce sulle cause della morte di Giovanni Marchionni, lo skipper ventunenne di Bacoli (Napoli), trovato senza vita l’8 agosto 2025 nella cabina che occupava su un 17 metri Fiart o - facebook.com facebook