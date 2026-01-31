Manutenzione delle case del comune stanziati 2,7 milioni

La giunta comunale di Venezia ha dato il via libera a tre progetti per sistemare le case popolari. Sono stati stanziati 2,7 milioni di euro per lavori di manutenzione e miglioramenti. Ora si procederà con le opere previste dagli assessorati ai Lavori pubblici, alla Coesione sociale e al Patrimonio. La prima fase riguarda interventi concreti per mettere in sicurezza e rinnovare gli alloggi del Comune.

La giunta del comune di Venezia, nella sua ultima seduta, ha approvato tre distinti progetti di fattibilità tecnica ed economica proposti dagli assessorati ai Lavori pubblici, alla Coesione sociale e al Patrimonio, per un investimento complessivo di oltre 2,7 milioni di euro, destinato alla.

