Mantovano attacca senza nominarlo Barbero | I suoi slogan qualificati come fake perfino dai social network

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli, il sottosegretario Alfredo Mantovano ha attaccato indirettamente il docente Barbero. Mantovano ha criticato alcuni slogan usati nel dibattito sulla riforma della giustizia, definendoli “fake” anche sui social network. Ha parlato del confronto tra chi sostiene il Sì e il No al referendum, senza risparmiare critiche.

Nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, ha parlato anche di riforma della giustizia e, in particolare, del "confronto" in corso tra sostenitori del Sì e del No al referendum. Senza nominarlo direttamente, Mantovano ha attaccato anche lo storico Alessandro Barbero il cui video a sostegno del No è stato oscurato. "È ovvio che ci siano differenti posizioni sui tre punti qualificanti della riforma: il completamento della separazione delle carriere fra giudici e p.

