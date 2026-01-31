Manifestazioni anti-Ice a Minneapolis e nel resto degli Usa migliaia in protesta

Migliaia di persone si sono radunate ieri a Minneapolis e in altre città degli Stati Uniti, protestando contro le deportazioni promosse dall’amministrazione Trump. La mobilitazione è cresciuta in risposta alle politiche sulla immigrazione, che molti considerano troppo dure e punitive. La protesta ha coinvolto cittadini, attivisti e gruppi di immigrati che chiedono un cambio di rotta alle autorità. La polizia ha monitorato la situazione, ma finora non ci sono stati scontri o incidenti gravi. La manifestazione si è svolta pacificamente, ma il clima resta teso.

(Adnkronos) – Manifestazioni e proteste contro la politica di deportazioni di Donald Trump e la sua polizia anti-immigrati si sono svolte a Minneapolis e in molte altre città americane. Per il secondo venerdì di seguito, migliaia di persone hanno sfidato il gelo, saltando scuola, lavoro e chiudendo attività commerciali, per partecipare ad una dimostrazione di protesta. Venerdi 30 gennaio shutdown in tutti gli Stati Uniti: niente lavoro, acquisti, scuole e attività, solo cortei e manifestazioni contro l'Ice, la milizia trumpiana anti-immigrazione che da settimane occupa le strade del Minnesota.

