Manifestanti si radunano a Minneapolis per protestare contro le politiche migratorie dell’agenzia federale competente

Venerdì mattina a Minneapolis, migliaia di persone si sono ritrovate davanti alla sede dell’Immigration and Customs Enforcement. La manifestazione è nata come protesta contro le politiche migratorie dell’agenzia federale. Le persone hanno gridato slogan e chiesto un cambio di rotta, attirando l’attenzione di passanti e media locali. La polizia ha monitorato l’area senza intervenire, mentre i manifestanti si sono mossi pacificamente. La protesta prosegue ora, con l’obiettivo di far ascoltare le loro richieste.

Venerdì 30 gennaio 2026, migliaia di persone si sono radunate davanti alla sede operativa dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) a Minneapolis, in un’azione di protesta coordinata contro le politiche migratorie dell’agenzia federale. Il corteo, caratterizzato da bandiere multicolori, striscioni con messaggi in spagnolo e inglese e canti di solidarietà, ha attirato cittadini, associazioni di diritti umani, gruppi religiosi e famiglie di migranti. Il punto centrale del movimento è stato l’arresto, avvenuto pochi giorni prima, di un minore di undici anni durante un’operazione di controllo in un quartiere residenziale della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Minneapolis, agenti federali dell’immigrazione hanno sparato e ucciso un uomo di 37 anni, come riportato dall’Associated Press, che ha consultato un documento ospedaliero.

