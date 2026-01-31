Mangiando yakitori tra i vicoli di Omoide Yokocho

Tra i vicoli di Omoide Yokocho, si può assaporare lo street food giapponese autentico. Tra bancarelle e piccoli ristoranti, i passanti si fermano a mangiare yakitori caldi e gustosi. La zona è piena di clienti che preferiscono il cibo di strada rispetto ai ristoranti più grandi, trovando qui sapori veri e porzioni generose. I locali si affollano di persone che vogliono provare un pezzo di Tokyo in modo semplice e diretto.

La prima cosa che sorprende chi conosce la cucina giapponese solo attraverso i ristoranti all’estero, siano più o meno filologicamente corretti, o cinesizzanti, o fusion, o all you can eat, è l’abbondanza e la quantità di street food. Tanto più notevole dato che in Giappone è gravemente maleducato, anche se non formalmente proibito, mangiare mentre si cammina o in strada e quindi ogni rivendita ha un piccolo spazio per le consumazioni. A Tokyo, molto amata dai nativi e non solo dai turisti, è la zona di Kabukich?, dove Omoide Yokocho è solo il più famoso di una serie di stretti e pittoreschi vicoli che nel centro della vita notturna della capitale ricreano un’atmosfera da “Blade Runner” con ambienti piccoli e affollati, insegne, folla, fumo di carbonella e montagne di spiedini yakitori, dove ogni parte di carne viene usata, interiora e cartilagini incluse.🔗 Leggi su Linkiesta.it

