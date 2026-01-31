Manfredi | Bene forum PD a Napoli qui è nato il Campo Largo

Manfredi ha partecipato a un importante incontro del Partito Democratico a Napoli, definendolo “il momento in cui è nato il Campo Largo”. L’evento ha riunito diverse anime del partito per discutere delle prossime scadenze elettorali, tra referendum e amministrative. Manfredi ha sottolineato che l’obiettivo è rafforzare le alleanze e concentrarsi sui problemi concreti dei cittadini, come la casa, i salari e la sanità per una popolazione sempre più anziana. La riunione ha rappresentato un passo deciso verso una strategia condivisa in vista delle sfide future.

Tempo di lettura: < 1 minuto “L’incontro di una componente importante del Partito Democratico in vista di significative scadenze elettorali come referendum e Amministrative, è l’occasione per stringere ancora di più alleanze e mettere a fuoco le priorità programmatiche sulla base delle domande che vengono dai cittadini che sono tante, penso alla casa, ai salari, ai bisogni che vengono da una popolazione sempre più anziana in termini di buona sanità. E mi fa piacere che si faccia a Napoli dove siamo stati i primi a mettere in campo questa alleanza che adesso governa anche la Regione Campania”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al suo arrivo alla Stazione Marittima di Napoli dove ha preso il via l’incontro promosso da Energia Popolare, la Componente Dem legata a Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi: “Bene forum PD a Napoli, qui è nato il Campo Largo” Approfondimenti su Napoli Forum Regionali Campania 2025, campo largo unito a Napoli per Fico: “Vinciamo qui e poi nel Paese” È Gaetano Manfredi il nuovo punto di riferimento del campo largo? Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Forum Manfredi: «Il PD torna centrale a Ischia con l’obiettivo delle elezioni del 2027»L’intervista al presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, nasce a Ischia in un clima che va oltre il semplice confronto istitu ... ildispariquotidiano.it Comune, rimpasto in bilico: Manfredi frena sui cambi e aspetta il congresso del Pd«Il rimpasto di giunta lo faremo guardando ai nuovi equilibri che si formeranno con la giunta regionale». Così il sindaco Gaetano Manfredi prima che Roberto Fico il 31 ... ilmattino.it Cala tutto il centrodestra, che complessivamente si attesta al 47,7% mentre i partiti del campo largo, in particolare M5s e Avs, escono rafforzati. - facebook.com facebook A campo largo campo largo e mezzo. La destra tra transfughi e profughi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.