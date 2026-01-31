Mancanza di alta pressione invernale | cause e impatti sul clima del Nord Italia

L’inverno 2025-2026 sta sorprendendo molti in Nord Italia. Da settimane manca un’alta pressione stabile, cosa che di solito garantisce giornate fredde e soleggiate. Invece, il cielo rimane spesso nuvoloso e le temperature sono più miti del solito. Le condizioni meteo cambiano continuamente e non si vede ancora una svolta. Questo fenomeno sta influenzando il clima della regione e preoccupa chi aspetta il freddo intenso di questa stagione.

L'inverno 2025-2026 sta registrando un'eccezione meteorologica rara per il Nord Italia: l'assenza prolungata di un'alta pressione stabile, fenomeno che normalmente caratterizza le settimane più fredde della stagione. Tra la fine di dicembre e i primi di febbraio, il sistema atmosferico ha mostrato una dinamica anomala, con un'alternanza costante di perturbazioni atlantiche e cicloni mediterranei che hanno impedito il consolidamento di condizioni di stabilità. Il risultato è un clima instabile, con piogge frequenti, nevicate limitate ai rilievi e temperature spesso sopra la media, soprattutto in quota.

