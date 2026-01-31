Manager di successo a 26 anni | Un consiglio ai miei coetanei? Siate curiosi e girate il mondo

A soli 26 anni, un giovane manager italiano ha già fatto parlare di sé. La sua curiosità e voglia di scoprire l’hanno portato a viaggiare in mezzo mondo. Ora si trova ad Amsterdam, dove lavora per Samsung e disegna le strategie dell’azienda. Un esempio di come il coraggio e la passione possano aprire porte importanti anche in giovane età.

Ha solo 26 anni ma la sua curiosità e dinamicità, lo hanno portato in giro per il mondo. Ora vive ad Amsterdam dove detta linee strategiche per la multinazionale Samsung. Questa è la storia di Riccardo Anzini, riccionese ‘doc’, classe 1999. Partiamo dalle basi: come si arriva da Riccione ai vertici di un colosso tecnologico a soli 26 anni? "Il percorso è stato uno step dopo l’altro, in giro per l’Europa. Dopo la laurea triennale in Economia e Management in lingua inglese a Forlì e un Erasmus a Bruxelles, la svolta è arrivata con il master a Lisbona alla Catolica Business School, specializzazione in consulenza strategica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

