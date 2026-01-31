Maltempo weekend da incubo | pioggia forte e nuove mareggiate le regioni più colpite Oggi scuole chiuse

Il maltempo non dà tregua e nel weekend molte regioni italiane si trovano ancora sotto pioggia battente e mareggiate. Le precipitazioni intense stanno causando disagi e allagamenti, con alcune scuole già chiuse per precauzione. La perturbazione atlantica si muove verso il Mediterraneo occidentale, portando ulteriori rovesci e onde alte lungo le coste. Le autorità invitano a restare aggiornati e a evitare spostamenti non necessari.

Maltempo, si preannuncia un fine settimana da incubo in alcune zone d'Italia. Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà oggi il Mediterraneo occidentale e nel suo transito dal mar di Sardegna verso i settori ionici, interesserà le due isole maggiori e la Calabria che registreranno un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente temporalesche, ed un rinforzo della ventilazione settentrionale. Allerta meteo Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

