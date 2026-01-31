Domani, anche in Calabria e Sicilia, le piogge e i venti intensi continueranno a creare disagi. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla, segnale di possibili criticità. Le condizioni meteo restano instabili, e le autorità invitano alla massima prudenza.

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia continuerà a far sentire i suoi effetti anche domani, domenica, soprattutto al Sud: la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per Calabria e Sicilia. Questo il dettaglio: - ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICOALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maltempo: allerta gialla per Calabria e Sicilia

Approfondimenti su Maltempo Italia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi

Ultime notizie su Maltempo Italia

Argomenti discussi: Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo: allerta meteo gialla per pioggia e mareggiate; Maltempo: domani in Campania allerta gialla per temporali, vento e mare agitato; Maltempo in arrivo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla.

Maltempo, domenica 1 febbraio allerta gialla sulla Sicilia settentrionaleLa Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani ... rainews.it

Maltempo in arrivo in Puglia: allerta gialla da domenica 1 febbraio per vento e temporaliDalla mezzanotte e per le successive 18 ore sono previste piogge, raffiche fino a burrasca e criticità idrogeologiche sui bacini del Lato e del Lenne ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Maltempo, nuova perturbazione atlantica: domani allerta gialla in Sicilia Messina, Catania e Siracusa ancora tra fango e macerie: dopo il ciclone Harry una nuova perturbazione atlantica porta piogge intense, venti forti e allerta su Sicilia, Sardegna e Calabria - facebook.com facebook

Ancora #maltempo. Allerta gialla in 12 regioni. Domani il CDM per lo #statodiemergenza per #Sicilia, #Sardegna e #Calabria. Black out per tempesta artica in 22 Stati americani. Al #Tg2Rai ore 13,00 #25gennaio x.com