Nel Sud Italia, il weekend si apre con pioggia, vento e neve. Le previsioni parlano di accumuli eccezionali in Calabria, con alcune zone già colpite da allerta meteo. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione.

Meteo, fine settimana segnato da l maltempo nel Sud Italia, tra l’ultimo giorno di gennaio e il primo di febbraio. Siamo nel cuore dell’inverno e, pur senza le temperature estreme dell’Est Europa, Calabria, Sicilia e Sardegna stanno vivendo un sabato freddo e piovoso, con valori termici tipici dei giorni più rigidi dell’anno lungo le coste del Mediterraneo. Temperature in calo e piogge diffuse. Nel corso della giornata si registrano appena 8 gradi a Catania e 9 gradi a Reggio Calabria, con piogge persistenti. A Ragusa la colonnina di mercurio è scesa fino a 6 gradi durante i rovesci più intensi della tarda mattinata, mentre Agrigento si è fermata a 9 gradi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo al Sud, weekend di pioggia, vento e neve: accumuli eccezionali attesi in Calabria

Nel corso del fine settimana e nelle settimane successive, l’Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche instabili.

