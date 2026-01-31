Malesia | nuovo progetto per studenti in esaurimento psicofisico

A Kuala Lumpur si lancia un nuovo progetto per aiutare gli studenti in crisi. Dopo aver notato un aumento di casi di esaurimento psicofisico tra i giovani universitari, le autorità hanno deciso di intervenire con iniziative specifiche. Si cercano soluzioni pratiche per ridurre lo stress e migliorare il benessere degli studenti, che sempre più spesso si sentono sopraffatti dagli impegni e dalla pressione.

A Kuala Lumpur, in un paese dove l’istruzione è considerata pilastro dello sviluppo economico, è stato annunciato un progetto inedito per affrontare un fenomeno crescente tra gli studenti universitari: l’esaurimento psicofisico. Il governo malaysiano ha approvato la costruzione di una struttura dedicata, chiamata “Casa di Riposo per Studenti”, che dovrebbe aprire entro la fine del 2026. Il progetto, finanziato con fondi pubblici e in collaborazione con enti accademici e organizzazioni sanitarie, mira a offrire un luogo sicuro, protetto e assistito per chi, dopo mesi di studio intenso, sovraccarico di compiti e pressione sociale, ha bisogno di un periodo di recupero fisico e mentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

