Macaulay Culkin ha scritto un messaggio toccante sui social dopo aver appreso della morte di Catherine O’Hara. L’attore si è rivolto ai fan con parole sincere, ricordando il suo rapporto speciale con l’attrice e il ruolo importante che ha avuto nella sua vita. Il post ha ricevuto molte reazioni di solidarietà e affetto da parte dei followers.

Dopo la notizia della morte di Catherine O’Hara, sui social arriva il commovente post di Macaulay Culkin. I due avevano recitato insieme nel film cult Mamma ho perso l’aereo e nel suo sequel. Ieri il mondo è stato sconvolto dalla notizia della morte di Catherine O’Hara. L’attrice si è spenta all’età di 71 anni e in breve sui social sono spuntati migliaia di messaggi di affetto da parte dei fan, e non solo. A intervenire è stato anche Macaulay Culkin, che conosceva molto bene la sua collega. Come è noto a tutti infatti i due hanno recitato insieme nel film cult degli anni ’90 Mamma ho perso l’aereo e nel fortunato sequel Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Macaulay Culkin, il commovente post dopo la morte di Catherine O’Hara

Approfondimenti su Catherine O’Hara

#Catherine-O’Hara || Macaulay Culkin ricorda con dolore la morte della collega Catherine O’Hara, avvenuta a 71 anni.

#Catherine-O’Hara || E’ morta Catherine O’Hara, l’attrice nota per i suoi ruoli a Hollywood.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Catherine O’Hara

Argomenti discussi: Caterine O'Hara, il messaggio di Macaulay Culkin: Mamma, ci rivedremo; Catherine O'Hara, il commovente messaggio di Macaulay Culkin: 'Speravo avessimo tempo; Morte Catherine O’Hara: l’omaggio delle star e il commovente addio di Macaulay Culkin, il Kevin di Mamma ho perso l’aereo; La star di Mamma ho perso l’aereo Macaulay Culkin rende un commovente tributo a Catherine O’Hara dopo la sua morte.

Le commoventi parole di Macaulay Culkin dopo la notizia della morte dell’attrice: Mamma, pensavo…Macaulay Culkin ricorda Catherine O'Hara con un toccante messaggio d'addio. Il legame tra i due protagonisti di Mamma ho perso l'aereo. bigodino.it

Addio Catherine O'Hara: Il toccante ricordo di Macaulay Culkin, Pedro Pascal, Dan Levy e gli altriTutta Hollywood si è stretta nel ricordo di Catherine O'Hara, scomparsa a 71 anni: le star che hanno lavorato a lungo con lei hanno voluto omaggiarla con parole commoventi sui social. comingsoon.it

Lutto nel mondo del cinema: si è spenta a 71 anni l’attrice che aveva recitato accanto a Macaulay Culkin nel cult natalizio Mamma, ho perso l’aereo. Una perdita che ha toccato profondamente l’attore, oggi adulto, che ha voluto ricordarla con un messaggio int facebook

Morte Catherine O’Hara: l’omaggio delle star e il commovente addio di Macaulay Culkin, il Kevin di “Mamma ho perso l’aereo” x.com