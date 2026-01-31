Con l’arrivo dei mesi freddi, molti si chiedono se i ragni entrano in casa più spesso. Nicola Bressi, zoologo e naturalista, spiega che non tutte le specie cercano l’umidità: il ragno violino, ad esempio, non si interessa di questo. Alcuni si avvicinano a casa per cercare riparo, ma non tutti. Imparare a riconoscere le specie e le loro abitudini aiuta a capire come allontanarli senza usare metodi drastici.

Roma, 31 gennaio 2026 - Ma i ragni in casa d’inverno amano l’umidità? “Non tutte le specie, il ra gno violino ad esempio no”, fa subito una scrematura decisiva Nicola Bressi, zoologo e naturalista. E aggiunge: “L’umidità non basta, serve anche il fresco. Perché le temperature delle nostre case, superiori ai 20° d’inverno, non piacciono molto ai ragni. Per questo il loro ambiente ideale è rappresentato dalle cantine”. Dalla Tegenaria ai ragni ballerini. E proprio nelle cantine si trova a suo agio la Tegenaria, “che fa le grandi tele triangolari negli angoli e spesso finisce anche nei film horror. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ma i ragni in casa d’inverno amano l’umidità? Dalla Tegenaria ai ballerini, ecco come allontanarli (vivi)

Approfondimenti su Roma Inverno

La Città metropolitana di Bologna sta pianificando il proprio sviluppo fino al 2050, affrontando sfide legate a clima, tecnologie e società.

Il finanziamento ai circoli Arci rappresenta un tema di dibattito locale da anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Inverno

Argomenti discussi: OTTOBRE: torna con ragni, il suo nuovo singolo, fuori oggi ovunque. Un brano sulla fine, ma soprattutto su ciò che resta. - MEI; Questa regione italiana ha dei ragni giganti che emergono dal mare; Valentina e il motocross: Un amore a prima vista. Così mi sono fatta valere in un mondo di maschi; La collana di perle di questo ragno sembra fantasiosa, finché non scopri di cosa si tratta veramente.

I ragni dalla faccia d’orco hanno un udito finissimo (ma non hanno le orecchie)Chiunque abbia dato il nome al ragno dalla faccia d’orco chiaramente è rimasto impressionato dai suoi enormi occhi, sfere mostruose che individuano le prede nell’oscurità. Ma questo aracnide notturno ... nationalgeographic.it

Quiz: quante zampe hanno i ragni? E gli insetti? La risposta è facile, ma in molti si confondonoAnche se i ragni possono sembrare insetti, non lo sono. E tra le differenze che permettono di distinguere gli uni dagli altri rientra anche il numero di zampe. Ma i ragni quante ne hanno? E gli ... greenme.it

I ragni domestici italiani non attaccano l'uomo, non saltano addosso, non nidificano sotto la pelle. La fobia è culturale, i benefici sono misurabili. Cattura di mosche e zanzare: Un singolo ragno tessitore cattura 2000 insetti volanti all'anno nella propria ragnatel facebook