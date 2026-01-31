Ma i ragni in casa d’inverno amano l’umidità? Dalla Tegenaria ai ballerini ecco come allontanarli vivi

Con l’arrivo dei mesi freddi, molti si chiedono se i ragni entrano in casa più spesso. Nicola Bressi, zoologo e naturalista, spiega che non tutte le specie cercano l’umidità: il ragno violino, ad esempio, non si interessa di questo. Alcuni si avvicinano a casa per cercare riparo, ma non tutti. Imparare a riconoscere le specie e le loro abitudini aiuta a capire come allontanarli senza usare metodi drastici.

Roma, 31 gennaio 2026 - Ma i ragni in casa d’inverno amano l’umidità? “Non tutte le specie, il ra   gno violino ad esempio no”, fa subito una scrematura decisiva   Nicola Bressi, zoologo e naturalista. E aggiunge: “L’umidità non basta, serve anche il fresco. Perché le temperature delle nostre case, superiori ai 20° d’inverno, non piacciono molto ai ragni. Per questo il loro ambiente ideale è rappresentato dalle cantine”. Dalla Tegenaria ai ragni ballerini. E proprio nelle cantine si trova a suo agio la Tegenaria, “che fa le grandi tele triangolari negli angoli e spesso finisce anche nei film horror. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

