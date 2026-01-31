Questa mattina Ferrara si sveglia con una triste notizia. Angelo Foletto, noto critico musicale, è morto venerdì scorso a 76 anni. La città piange un uomo che ha lasciato un segno importante nel mondo della musica e della cultura. Teatro Comunale e Ferrara Musica hanno già annunciato che lo ricorderanno con un evento speciale.

Giornalista, docente e storico critico musicale, Angelo Foletto è venuto a mancare venerdì 30, all’età di 76 anni. Pur trentino d’origine, aveva un profondo e radicato legame con Ferrara. È stato un amico del Teatro Comunale e di Ferrara Musica, oltre che della rassegna di concerti Aterforum, realtà con cui ha collaborato e dialogato costantemente nel corso della sua carriera. Foletto era membro del consiglio direttivo dell'Associazione nazionale critici musicali. Il legame con la città era anche di natura familiare: Carlo Righini, nonno materno di Angelo Foletto, era un ferrarese. Compositore e musicologo, nato nel 1885 e morto nel 1947, Righini fu docente di storia della musica, composizione e pianoforte all'Istituto musicale Frescobaldi dagli anni ‘30, prima del suo pareggiamento a liceo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Teatro Comunale

Il ciclo di conferenze #InMostra prosegue con un approfondimento dedicato alla musica tra Simbolismo e Déco, intitolato I figli dei fiori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Teatro Comunale

Argomenti discussi: Lutto in città, Teatro Comunale e Ferrara Musica ricordano il noto critico musicale; Brescia, Teatro Sociale: Il lutto si addice ad Elettra dal 27 gennaio al 01 febbraio 2026; Teatro siciliano in lutto: addio ad Aldo Morgante; E’ morto Cesare Molinari. Lo storico del teatro insegnò anche a Urbino.

Valentino, a Voghera sarà lutto cittadino. I ricordi dell’amico d’infanzia e del cuginoIl teatro a lui intitolato resterà aperto oggi e domani, in contemporanea alla camera ardente a Roma. In città nostalgia e ammirazione: Ha creato una meraviglia ... msn.com

Voghera omaggia Valentino. Teatro aperto per salutarlo e lutto cittadino il giorno dei funeraliVOGHERA - In contemporanea con l’apertura della camera ardente a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11 alle 18, il Teatro Valentino ... radiogold.it

Siciliando Informa Cefalù Dal sito ufficiale del Comune di Cefalù... "“Marea, moto continuo” è il suggestivo titolo della rassegna teatrale, per la direzione artistica di Santi Cicardo, che si svolgerà per il secondo anno al teatro comunale Cicero di Cefalù tra il 6 fe - facebook.com facebook