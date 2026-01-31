Claudio Carlomagno, 44 anni, ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo e di aver scavato la fossa per nascondere il cadavere. Gli investigatori hanno ricostruito che l’uomo ha usato le sue abilità, apprese lavorando in un cimitero, per scavare con precisione e senza lasciare tracce. La scena del delitto si è svolta in un contesto di dolore e confusione, mentre gli inquirenti continuano a verificare i dettagli del caso.

Il 44enne Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, ha scavato la fossa per nascondere il corpo con una precisione che non poteva essere frutto del caso. Il corpo della donna, trovato il 18 gennaio 2026 in un’area di campagna a Anguillara Sabazia, era sepolto in una buca accuratamente preparata, con uno strato sottile di ghiaia sul fondo, un dettaglio che non è passato inosservato agli investigatori. La scelta di quel materiale non era casuale: la ghiaia, infatti, è un elemento che si usa nei cimiteri per assorbire i liquidi e ridurre l’odore durante la decomposizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’uomo che scavò la fossa per la moglie: tra dolore e abilità ereditate dal lavoro in cimitero

