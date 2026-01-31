Luce di Vienna che armonia

Questa sera al Teatro della Concordia parte la seconda stagione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Il primo appuntamento si intitola “Luce di Vienna” e si terrà domani alle 17. La serata vedrà l’orchesta eseguire musiche ispirate alla tradizione viennese, portando sul palco un’atmosfera di eleganza e classicità. I musicisti sono pronti, e il pubblico aspetta con entusiasmo questo nuovo inizio.

Prende il via la seconda stagione dell’ Orchestra Sinfonica G. Rossini al Teatro della Concordia con il concerto dal titolo “ Luce di Vienna “ (domani ore 17.30). Sul palco Luca Bacelli, primo violoncello dell’Orchestra Sinfonica Rossini nel duplice ruolo di solista e concertatore. Bacelli, pesarese, ha studiato al Conservatorio Rossini, perfezionandosi in seguito con maestri di rilievo della scena internazionale. Da anni affianca nella sua attività direttori e solisti di caratura mondiale ed è membro stabile dell’Orchestra Mozart di Bologna fondata da Claudio Abbado. La scelta di affidare l’apertura della rassegna a un solista dell’orchestra ribadisce la volontà dell’OSR di mettere in luce le eccellenze artistiche presenti al suo interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Luce di Vienna“, che armonia Approfondimenti su Orchestra Sinfonica Grossini “Vienna..! Vienna...“, torna il Concerto di Capodanno al Morlacchi Il Concerto di Capodanno al Teatro Morlacchi di Perugia è un appuntamento tradizionale che inaugura il nuovo anno con musica classica di qualità. Da Parigi a Vienna: che magia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. EUROPEAN ELEGANCE 4K HDR 60fps DOLBY VISION – The Cities of Light and Reflection Ultime notizie su Orchestra Sinfonica Grossini Argomenti discussi: Luce di Vienna inaugura la seconda stagione sinfonica della Rossini a San Costanzo; Luce di Vienna, che armonia; Vienna, record di turisti nel 2025. Un milione di pernottamenti dall’Italia; Vienna registra il bilancio migliore di sempre e si prepara a ospitare l’Eurovision. Luce di Vienna, che armoniaPrende il via la seconda stagione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini al Teatro della Concordia con il concerto dal titolo Luce di Vienna (domani ore 17.30). Sul palco Luca Bacelli, primo ... ilrestodelcarlino.it Vienna, la città che ama l'arte delle donne(di Elisabetta Stefanelli) La materia, la luce, i corpi, i paesaggi, l'arte al femminile ha uno spazio particolare nell'eleganza di una città come Vienna che alla riscoperta e alla valorizzazione ... ansa.it “Luce di Vienna” inaugura la seconda stagione sinfonica della Rossini a San Costanzo Domenica 1 febbraio alle ore 17.30 al Teatro della Concordia Pesaro, 28 gennaio 2026 – Si apre domenica 1 febbraio alle ore 17.30, al Teatro della Concordia di San Cos - facebook.com facebook

