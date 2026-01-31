La nazionale italiana di lotta si prepara a scendere in pedana per le prime gare ufficiali del 2026. La competizione si svolgerà a Zagabria, dal 4 all’8 febbraio, nell’Arena Zagreb, già teatro dei Campionati del Mondo. I convocati sono pronti a sfidarsi nelle varie categorie di peso, con la prima giornata dedicata allo stile libero e la seconda alle categorie femminili. I risultati di questa trasferta daranno il via alla stagione agonistica italiana.

La stagione 2026 della lotta inizierà con le Ranking Series di Zagabria, in Croazia, in programma dal 4 all’8 febbraio all’Arena Zagreb, già sede dei Campionati del Mondo: si inizierà il 4 febbraio con le prime sei categorie di peso dello stile libero, mentre il 5 febbraio si disputeranno le restanti quattro categorie di peso e le prime due della femminile. Il 6 febbraio, invece, andranno in scena altre quattro categorie di peso della femminile e le prime due della greco-romana. Sabato 7 febbraio per entrambi gli stili ci sarà spazio per altre quattro categorie di peso, infine domenica 8 il programma verrà chiuso con le ultime quattro categorie di peso della greco-romana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lotta, i convocati dell’Italia per le Ranking Series di Zagabria

Approfondimenti su Ranking Series Zagabria

Dopo la fine della fase a gironi di Champions League, l’Italia si mantiene al quinto posto nel ranking UEFA.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ranking Series Zagabria

Argomenti discussi: Skicross, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo in Val di Fassa: prove generali per le Olimpiadi; Nove Mesto, si parte con la Short Individual maschile tra assenze e qualche rientro, Giacomel difende il pettorale giallo; Giada D’Antonio, convocata a 16 anni alle Olimpiadi Milano-Cortina: un talento cresciuto in Abruzzo; Genoa pagelle, Malinovskyi il migliore ma non tutto gira a dovere.

Lotta, i convocati dell’Italia per le Ranking Series di ZagabriaLa stagione 2026 della lotta inizierà con le Ranking Series di Zagabria, in Croazia, in programma dal 4 all'8 febbraio all'Arena Zagreb, già sede dei ... oasport.it