Los Angeles protesta contro l' Ice | disordini davanti a centro detenzione federale

Migliaia di persone si sono radunate a Los Angeles ieri per protestare contro le politiche sull’immigrazione di Donald Trump e contro le azioni dell’Ice. La protesta è terminata con disordini davanti a un centro di detenzione federale, dove i manifestanti hanno cercato di bloccare le operazioni dell’agenzia. La polizia è intervenuta per disperdere la folla, che ha lanciato oggetti e acceso fumogeni. La tensione resta alta e ancora non si sa come evolveranno le prossime ore.

Migliaia di manifestanti si sono radunati a Los Angeles ieri, venerdì, per opporsi alle politiche sull’immigrazione dell’amministrazione statunitense di Donald Trump e alle azioni aggressive dell’Ice, la controversa agenzia federale anti-immigrazione americana. I dimostranti si sono inizialmente riuniti davanti al municipio nel pomeriggio, per poi marciare verso il centro di detenzione federale, dove si sono verificati alcuni disordini e le forze dell’ordine hanno iniziato a usare spray chimici per disperdere la folla. L’evento si è inserito in una giornata di scioperi “ niente lavoro, niente scuola, niente shopping ” organizzata in tutto il Paese venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, protesta contro l'Ice: disordini davanti a centro detenzione federale Approfondimenti su Los Angeles Immigrazione Los Angeles, protesta shock contro l’ICE: immagini proiettate sul carcere scuotono l’opinione pubblica Domenica sera a Los Angeles, le mura di un centro di detenzione sono state utilizzate come schermo per una protesta contro l’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione. Don Lemon arrestato a Los Angeles: l’ex volto della Cnn accusato di aver preso parte a protesta contro l’Ice in Minnesota Don Lemon, ex volto della CNN e ora giornalista indipendente, è stato arrestato a Los Angeles da agenti federali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Los Angeles Immigrazione Argomenti discussi: Los Angeles, protesta contro l'Ice: disordini davanti a centro detenzione federale; Los Angeles, un video anti-ICE proiettato sulle pareti del penitenziario; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Protesta shock: video anti-Ice sul carcere di LA mostra violenza sui migranti. Los Angeles, protesta contro l'Ice: disordini davanti a centro detenzione federale(LaPresse) Migliaia di manifestanti si sono radunati a Los Angeles ieri, venerdì, per opporsi alle politiche sull’immigrazione ... stream24.ilsole24ore.com Il giornalista statunitense Don Lemon, arrestato giovedì con l’accusa di aver partecipato a una protesta contro l’ICE, è stato rilasciatoVenerdì il giornalista Don Lemon, per anni uno dei principali conduttori di CNN, è stato rilasciato senza cauzione dopo un’udienza al tribunale di Los Angeles. Lemon e altre tre persone erano state ar ... ilpost.it Il giornalista Don Lemon libero dopo il fermo a Los Angeles x.com Damiano ieri ad un evento a Los Angeles facebook

