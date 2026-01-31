L’opposizione scimmiotta i partigiani per un convegno sulla remigrazione

Questa mattina, alcuni deputati di diversi schieramenti hanno preso la sala della Camera e bloccato una conferenza stampa organizzata dal leghista Furgiuele. Il gruppo, formato da membri di Pd, M5s, Avs, +Europa e Azione, ha deciso di occupare i locali per protestare contro il convegno sulla remigrazione. La scena ha creato scompiglio e ha impedito di portare avanti il confronto previsto. La protesta ha attirato l’attenzione dei presenti e rischia di alimentare nuove tensioni tra i partiti.

Un manipolo di deputati (Pd, M5s, Avs, +Europa e Azione) occupa la sala della Camera e fa annullare la conferenza stampa voluta dal leghista Furgiuele. Calpestata la Costituzione sulle note di «Bella ciao». Una grottesca sceneggiata, con qualche tratto di involontaria comicità, quella che ha visto ieri come teatro la sala stampa della Camera dei deputati, dove la programmata conferenza stampa promossa dal deputato leghista Domenico Furgiuele, vicino a Roberto Vannacci, per il lancio della raccolta firme per la proposta di legge d'iniziativa popolare sulla remigrazione, è stata bloccata dai parlamentari d'opposizione e poi definitivamente annullata.

