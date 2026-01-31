Lookman-Napoli si riapre il presidente De Laurentiis vuole chiudere un acquisto di livello internazionale

Il Napoli torna a pensare seriamente a Lookman. Dopo aver messo in pausa la trattativa per Alisson Santos, il club azzurro accelera per portare a casa l’attaccante dell’Atalanta. Il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare in alto e lavora per chiudere a breve un acquisto di livello internazionale. La trattativa si fa più concreta e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi importanti.

Il mercato del Napoli entra in una fase calda e potenzialmente decisiva. Il club azzurro ha infatti messo temporaneamente in stand-by la trattativa per Alisson Santos dello Sporting, scegliendo di concentrare le proprie attenzioni su un obiettivo decisamente più ambizioso: Ademola Lookman. L’esterno offensivo nigeriano è tornato prepotentemente nei radar partenopei dopo il definitivo naufragio della trattativa tra Atalanta e Fenerbahce. La fumata nera tra il club bergamasco e quello turco ha riaperto scenari che fino a poche ore fa sembravano difficilmente percorribili. A Napoli, però, si monitora con grande attenzione l’evolversi della situazione, anche perché, come riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis avrebbe tutta l’intenzione di piazzare un grande colpo in questo finale di mercato.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Lookman Napoli

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al mercato di gennaio con un nuovo acquisto.

I tifosi del Napoli suggeriscono ad Aurelio De Laurentiis di valutare un possibile acquisto dal Real Madrid.

Ultime notizie su Lookman Napoli

