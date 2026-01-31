Lookman il Fenerbahce ora si spazientisce! Notte di tensione | quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta? La rivelazione di Romano

La trattativa tra l’Atalanta e il Fenerbahçe per Ademola Lookman si fa più complicata. Nella notte, fonti vicine al club turco si mostrano nervose e poco pazienti, mentre il giocatore aspetta ancora una decisione definitiva. Romano ha rivelato che la situazione è in stallo e che l’attaccante nigeriano potrebbe non trasferirsi facilmente, alimentando le voci di un futuro ancora incerto.

Argomenti discussi: Lookman al Fenerbahçe, non c'è l'accordo definitivo con l'Atalanta: cosa manca per il trasferimento del nigeriano; L'indiscrezione: l'Atalanta delusa da Lookman. Ora il Fenerbahce può riprovarci; Lookman-Fenerbahce, ora si chiude: le cifre. Nkunku-Mateta, ecco come cambia la strategia del Milan; Atalanta, Lookman a un passo dal Fenerbahce: affare in chiusura, cifre e dettagli. Sky Sport | Lookman-Fenerbahce: salta tutto! Dietrofront Atalanta, cosa è successoLookman Fenerbahce - Clamoroso, salta sul più bello la trattativa tra Fenerbahce ed Atalanta per Lookman: cosa sta succedendo ... fantamaster.it Corriere dello Sport: Lookman verso il Fenerbahçe. Tutte le trattative del giorno in serie AIl futuro di Ademola Lookman sembra sempre più lontano da Bergamo. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l'attaccante nigeriano dell'Atalanta è ormai a un passo dal Fenerbahçe, che ... ilovepalermocalcio.com Niente #Fenerbahce per #Lookman: saltata la trattativa con l' #Atalanta x.com ULTIM'ORA SKY - Il Napoli torna su #Sulemana dopo lo stop di Lookman-Fenerbahce LEGGI QUI areanapoli.it/share/619927/

