Lookman ha già detto all’Atalanta che vuole trasferirsi al Fenerbahce. Ora il club turco aspetta solo l’ok definitivo, mentre in Italia si cerca di chiudere le trattative per rafforzare il Napoli in vista della fine del mercato. La situazione è in evoluzione e tutto potrebbe cambiare negli ultimi giorni di trattativa.

Ultimissimi giorni di calciomercato, il Napoli deve rinforzare la rosa e ha nel mirino diversi giocatori. Si è parlato di Alisson, l’accordo sarebbe pronto, ma il club ha preferito attendere le evoluzioni della situazione di Lookman all’Atalanta che potrebbe sbloccare o meno Sulemana Negli ultimi giorni infatti l’esterno offensivo ha aperto alla cessione alla Turchia, con una trattativa che entra in una fase decisiva del calciomercato invernale. Cessione Lookman. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il giocatore avrebbe già comunicato alla Atalanta la volontà di cambiare aria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lookman ha già comunicato all’Atalanta la volontà di andare al Fenerbahce (Schira)

La trattativa tra Atalanta e Fenerbahçe per Ademola Lookman è improvvisamente rallentata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Lookman, l'Atalanta ha fatto una richiesta precisa al Fenerbahce: i dettagliIn mattinata c'è stato un nuovo round tra l' Atalanta e il Fenerbahce per Ademola Lookman. Le due società hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento del nigeriano sulla base di 35 milioni di euro p ... corrieredellosport.it

Lookman saluta l’Atalanta e il fantacalcio: c’è l’accordo!Cessione Lookman - Si avvicina sempre di più l'addio di Lookman all'Atalanta e al fantacalcio: trovato l'accordo per la sua cessione! fantamaster.it

Lookman ha già comunicato all’Atalanta la volontà di andare al Fenerbahce (Schira) L'addio dell'esterno bloccherebbe la cessione di Sulemana che il Napoli aveva nel mirino https://www.ilnapolista.it/2026/01/lookman-ha-gia-comunicato-allatalanta-la-volont facebook

Se non arriveranno garanzie di pagamento in tempi brevi, l’ #Atalanta non cederà #Lookman al #Fenerbahçe. Operazione complicata anche per l' #AtleticoMadrid. Un’eventuale permanenza di Lookman potrebbe invece aprire all’uscita di #Sulemana, che res x.com