Lookman altro finale sospeso | l’Atletico cambia rotta e l’Atalanta prende tempo

Ademola Lookman rimane uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato. L’Atalanta continua a valutare le offerte, ma ancora nessuna decisione definitiva. L’Atletico Madrid ha cambiato rotta e ora sembra meno interessato, lasciando tutto in stand-by. La società bergamasca prende tempo, sperando di trovare la soluzione giusta senza fretta.

Ademola Lookman resta uno dei nomi più caldi e irrisolti di questo finale di mercato, con l’ Atalanta che continua a ricevere sondaggi senza arrivare, almeno per ora, a una svolta definitiva. Negli ultimi giorni di gennaio l’esterno offensivo è tornato stabilmente al centro delle attenzioni internazionali, confermando come il suo futuro sia diventato una sorta di appuntamento fisso di ogni sessione di trasferimenti. Dopo il lungo braccio di ferro estivo con l’ Inter, il nome di Lookman è riemerso con forza anche in questa finestra invernale. Tra i club che hanno chiesto informazioni alla dirigenza nerazzurra ce ne sono stati due più insistenti degli altri: l’ Atletico Madrid e il Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Como1907news.com

