L'omaggio di De Laurentiis per Rocco Commisso prima di Napoli-Fiorentina | un gesto di eleganza e rispetto

Prima di Napoli-Fiorentina, Aurelio De Laurentiis ha fatto un gesto semplice ma significativo. Prima del calcio di inizio, il presidente del Napoli ha consegnato una maglia con scritto “Commisso 5” alla Fiorentina. Un modo per ricordare Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio 2026, e dimostrare rispetto per il suo ruolo nel mondo del calcio.

Prima di Napoli-Fiorentina De Laurentiis ha donato una maglia con la scritta "Commisso 5" alla Fiorentina: un gesto per rendere omaggio al presidente Rocco Commisso, scomparso lo scorso 16 gennaio 2026.

