Lo shopping cambia volto i negozi allargano gli spazi | Chiudono sotto i 50 metri ma crescono quelli medi

Negli ultimi anni, il commercio cambia passo. In Italia, tra il 2011 e il 2025, sono spariti più di 103mila negozi, ma le superfici commerciali sono cresciute del 7,4%. La maggior parte dei negozi più piccoli ha chiuso, mentre sono aumentati i punti vendita di dimensioni maggiori. I negozi più grandi si espandono, e in molte città si vede un mercato che preferisce spazi più ampi e strutture più grandi, lasciando indietro i piccoli negozi tradizionali.

Cesena, 31 gennaio 2026 – Meno punti vendita, ma di dimensioni maggiori. Tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi oltre 103mila negozi, ma la superficie commerciale complessiva è aumentata del +7,4%, grazie all' allargamento della dimensione media dei punti vendita, con un balzo del +23,8%. Il problema è anche territoriale. Diminuiscono botteghe e micro-negozi. "Il fenomeno nazionale – osserva il direttore di Confesercenti Ravenna Cesena Graziano Gozi – trova riscontro anche nel nostro territorio, sia come calo di attività sia come aumento di superficie. Un processo di ristrutturazione trainato dalla convergenza verso il formato medio: diminuiscono botteghe e micro-negozi e, allo stesso tempo, si ridimensionano le maxi-superfici del retail.

