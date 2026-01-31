Lo Jolo torna in campo a Firenze Ovest per cercare il bis. Dopo aver vinto 3-1 all’andata al Fantaccini, i ragazzi di coach Rossi vogliono ripetersi e ottenere altri tre punti. La squadra si prepara a sfidare nuovamente il Firenze Ovest, questa volta con l’obiettivo di replicare il risultato e consolidare la propria posizione in classifica.

All’andata, al Fantaccini, lo Jolo si impose per 3-1. E ad un girone di distanza, l’obiettivo resta quello di concedere il bis, battendo il Firenze Ovest per la seconda volta in stagione. Gli uomini di mister Luigi Ambrosio sfideranno in trasferta i fiorentini domani alle 15, nel match valido per la ventesima giornata del campionato di Promozione. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Carlo Bigongiari della sezione di Lucca, con Prashan Seneviratna della sezione di Pontedera ed Alessandro Bevilacqua della sezione di Pistoia come assistenti. Una gara che il sodalizio pratese affronta con i favori del pronostico, considerando che sfideranno una formazione in zona playout e chiamata a far punti per uscire dalle sabbie mobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo Jolo alla prova Firenze Ovest. Per replicare il successo dell’andata

