Liverpool dietrofront su Read | pista abbandonata! Altri 2 top club alla finestra per il terzino del Feyenoord

Il Liverpool ha deciso di mollare la pista per Givairo Read. La società ha fatto un passo indietro e ora il terzino olandese potrebbe finire in mano a due altri grandi club, che sono già pronti a fare un’offerta per portarlo in squadra la prossima stagione. La scelta del club inglese sorprende, visto che fino a poco tempo fa sembrava molto interessato al giocatore.

