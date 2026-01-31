LIVE Snowboard PGS Rogla 2026 in DIRETTA | nove azzurri nella fase ad eliminazione diretta

Nove azzurri sono in gara oggi a Rogla per i ottavi di finale nella competizione di snowboard ai Mondiali 2026. La prima a scendere in pista è stata Coratti, che ha affrontato Dancha, mentre gli altri atleti si preparano a sfidarsi nel pomeriggio. La tensione è alta, e tutti cercano di passare il turno per puntare alle medaglie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58: Subito in gara l'azzurra Coratti contro Dancha 12.55: Questa la composizione degli ottavi di finale in campo femminile: Heat 1: Jasmin Coratti (Ita) – Annamari Dancha (Ukr) Heat 2: Sabine Payer (Aut) – Flurina Neva Baetschi (Sui) Heat 3: Zuzana Maderova (Cze) – Malena Zamfirova (Bul) Heat 4: Tsubaki Miki (Jpn) – Sofia Valle (Ita) Heat 5: Ramona Theresia Hofmeister (Ger) – Maria Bukowska-Chyc (Pol) Heat 6: Kaylie Buck (Can) – Lucia Dalmasso (Ita) Heat 7: Elisa Caffont (Ita) – Julie Zogg (Sui) Heat 8: Michelle Dekker (Ned) – Gloria Kotnik (Slo) 12.

