LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Deromedis e Galli in big final!

Questa mattina in Val di Fassa si sono disputate le finali di skicross, con Ale’ Deromedis che ha conquistato la finale grande. L’italiano ha chiuso la curva 4 in modo deciso, superando il canadese Drury e assicurandosi un posto tra i migliori. La gara si è svolta sotto gli occhi di molti appassionati che seguivano con trepidazione l’evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINALI 13:30 ALE' DEROMEDIS! L'italiano chiude la porta in curva 4 e vola in big final con il canadese Drury. 13:29 Sorpasso di Simone, che passa al comando! 13:28 Partenza solida del campione olimpico Regez, ma Deromedis è secondo. 13:27 Ci siamo. Torna in pista Simone Deromedis. L'azzurro incrocia Fiva (SUI), Regez (SUI) e Drury (CAN). 13:25 Come da pronostico avanzano in big final il tedesco Wilmsmann ed il canadese Howden. 13:24 Prima semifinale con Wilmsmann (GER), Howden (CAN), Klufts (FRA) e Tchiknavorian (FRA). SEMIFINALI MASCHILI 13:23 UN FULMINE GALLI! L'italiana è velocissima nel rettilineo conclusivo e si aggiudica la semifinale sulla svizzera Lack.

