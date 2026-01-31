LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Deromedis e Galli impressionano e volano in semifinale

Questa mattina a Val di Fassa si sono svolte le qualificazioni di skicross in vista delle Olimpiadi 2026. Deromedis e Galli sono entrati in semifinale con prestazioni molto positive, impressionando pubblico e addetti ai lavori. Jole Galli, vincitrice della prima gara, si prepara ad affrontare avversarie forti come Lack, Cousin e Redder. La competizione si fa sempre più intensa e i favoriti emergono chiaramente.

13:20 Tocca a Jole Galli. La vincitrice di gara-1 sfida Lack (SUI), Cousin (SUI) e Redder (GER). 13:19 Gran run della tedesca Maier, che annulla il gap patito in partenza bruciando la svedese Naeslund. Entrambe approdano in big final. 13:18 E' il momento delle semifinali femminili. Si parte con Maier (GER), Naeslund (SWE), Ofner (AUT) e Berger Sabbatel (FRA). SEMIFINALI FEMMINILI 13:15 Wallasch inforca e si ferma. Gran sorpasso all'esterno del canadese Drury, che si aggiudica la run ed avanza al pari dello svizzero Fiva. 13:13 Quarti maschili che si chiudono con Fiva (SUI), Hronek (GER), Wallasch (USA) e Drury (CAN).

