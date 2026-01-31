LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | cinque azzurri qualificati si parte alle 12.30 con Deromedis
Questa mattina a Val di Fassa si svolge la seconda gara di skicross. Alle 12.30 scattano le qualificazioni con Deromedis in pista. Cinque azzurri sono riusciti a passare il turno e a qualificarsi per le fasi successive. La giornata si preannuncia intensa, con gli atleti pronti a dare il massimo. Seguite con attenzione la diretta per non perdere gli aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:13 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di gara-2 di Val di Fassa. Poco meno di 20 minuti all’inizio degli ottavi maschili. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di gara-2 di Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di freestyle, specialità skicross, 20252026. Sulle nevi italiane va in scena gli azzurri cercano di affinare la condizione in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Dopo la splendida vittoria Jole Galli vuole continuare a sognare, mentre Simone Deromedis va a caccia del podio a margine di un difficoltoso avvio di stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis a caccia del successo, tra poco si parte
Sta per partire una prova importante per Simone Deromedis, che punta a conquistare un buon risultato nel live di skicross in Val di Fassa.
LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Deromedis ed altri due azzurri ai quarti, attesa per Galli
Questa mattina a Val di Fassa si sono disputate le gare di skicross, con alcuni atleti italiani che sono riusciti a qualificarsi per i quarti di finale.
LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Galli e Deromedis ci riprovanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di gara-2 di Val di Fassa, evento valido per la Coppa del ... oasport.it
LIVE Skicross, Val di Fassa 2026 in DIRETTA: splendida vittoria per Galli, Deromedis quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Rimanete con noi per conoscere tutti gli aggiornamenti di ... oasport.it
Galli show in Val di Fassa Vittoria a Passo San Pellegrino, Deromedis 4°, Zuech 5° nella gara maschile #SkiCross #CoppaDelMondo #Galli #Deromedis #ValDiFassa x.com
FANTASTICA VITTORIA PER JOLE E OTTIMI SEGNALI DA TUTTA LA SQUADRA! Lo skicross azzurro è a puntino per le Olimpiadi! Sulle nevi della val di Fassa trionfa una super Jole Galli che domina tutti i turni di gara e torna al successo in coppa - facebook.com facebook
