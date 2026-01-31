LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Paris e Franzoni si testano sulla pista iridata del prossimo anno

Questa mattina a Crans Montana gli atleti si sono sfidati sulla pista che ospiterà le gare iridate del prossimo anno. Paris e Franzoni sono scesi in pista per una prova di discesa, testando le condizioni e le traiettorie prima delle competizioni ufficiali. La giornata è ancora lunga e gli atleti continuano a lavorare sul tracciato, in attesa delle prossime sfide.

8.45: In questo scenario spicca comunque la figura di Marco Odermatt, che pur senza monopolizzare le vittorie ha costruito un margine importante in classifica, con un vantaggio superiore ai cento punti sul primo inseguitore, quando mancano comunque quattro discese libere alla fine della stagione. Un segnale chiaro della sua straordinaria costanza e della capacità di essere sempre protagonista, indipendentemente dalle condizioni e dai tracciati. 8.42: Il quadro generale della specialità resta estremamente competitivo.

