LIVE Italia-Grecia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Da oasport.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si svolge la prima partita degli Europei di pallanuoto femminile 2026 tra Italia e Grecia. Le azzurre arrivano a questa sfida dopo aver vinto contro Croazia, Serbia e Turchia. Tra poco si alza il sipario sul primo quarto, con le giocatrici pronte a scendere in vasca per la prima volta in questa fase del torneo. La partita è in diretta e i tifosi sono già incollati davanti agli schermi per non perdere neanche un attimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 L’Italia arriva a questa sfida dopo aver battuto in ordine: Croazia, Serbia e Turchia. 13.34 Buongiorno e benvenuti alla sfida tra Italia-Grecia valevole per l’Europeo di pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa inizia la seconda fase. L’Italia dopo le tre vittorie iniziali ai campionati europei dove si è imposta per 25-11 sulla Turchia nell’ultima sfida del gruppo C tocca ora alla seconda fase del torneo. Successo netto per le azzurre che chiudono il primo gruppo a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Oasport.it

