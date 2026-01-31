LIVE Italia-Grecia 7-12 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Marletta sbaglia un rigore!

Domenica pomeriggio di emozioni per gli appassionati di pallanuoto femminile. In diretta, la squadra italiana ha concluso il match contro la Grecia con un punteggio di 7-12. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando Xenaki ha segnato un gol da centroboa, allontanando le speranze italiane. Sul finale, Marletta ha avuto l’occasione di riaprire il risultato con un rigore, ma ha sbagliato. La Grecia ha dimostrato solidità e ha portato a casa un risultato importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.09 Gol di Xenaki da centroboa, Italia-Grecia 7-12. 1.55 Rete su rigore di V.Plevritou, Italia-Grecia 7-11. 3.18 Marletta spreca un rigore. 3.33 Rete di Xenaki che trova il tempo giusto per la conclusione, Italia-Grecia 7-10. 3.58 GOooooooooooooool, Giustini con una bordata sotto la traversa, Italia-Grecia 7-9. 4.50 Gooooooooooooool, Cocchiere di forza, Italia-Grecia 6-9. 5.14 Rete di Tricha che beffa la difesa azzurra, Italia-Grecia 5-9. 6.24 Rete di Siouti che approfitta di uno svarione del portiere, Italia-Grecia 5-8. 6.41 Gooooooooooooooool, Bianconi, il risveglio del Setterosa, Italia-Grecia 5-7.

