LIVE Italia-Grecia 0-0 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 13.59 è iniziata la partita tra Italia e Grecia nell’ambito degli Europei di pallanuoto femminile 2026. Le squadre sono sul campo, pronte a dare il massimo, mentre le nazionali stanno ascoltando gli inni prima di scendere in vasca. La partita si gioca in diretta, e i tifosi aspettano con trepidazione il primo punto. Per ora il risultato è fermo sullo 0-0, ma la tensione è alta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Tutto per l'inizio del match. 13.56 Inni nazionali in corso. 13.52 Questo il Setterosa: 1 Condorelli 2 Tabani 3 Leone 5 Gant 6 Cergol 7 Giustini 8 Bianconi 9 Marletta 10 Ranalli 11 Cocchiere 12 Bettini 13 Santapaola 14 Papi 15 Meggiato 13.47 Questa la rosa della Grecia: 1 Stamatopoulou 2 E. Plevritou 3 Tricha 4 Grigoropoulou 6 Xenaki 7 Ninou 8 Patra 9 Siouti 10 V. Plevritou 11 Tornarou 12 Myriokefalitaki 13 Karytsa 14 Bitsakou 15 Karagianni 13.42 La Grecia ricordiamo è la favorita numero uno alla vittoria finale. Match tutto da vivere. 13.38 L'Italia arriva a questa sfida dopo aver battuto in ordine: Croazia, Serbia e Turchia.

