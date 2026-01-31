LIVE Ciclocross Mondiali U23 in DIRETTA | problemi tecnici per Viezzi adesso serve un’impresa!

Questa mattina i Mondiali di Ciclocross under 23 sono iniziati con qualche intoppo. Viezzi ha avuto problemi tecnici e ora dovrà rimboccarsi le maniche per recuperare. La gara prosegue, ma le speranze di una buona posizione si fanno più difficili. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale.

13.20 Viezzi transita sotto il traguardo in penultima posizione, il suo ritardo è adesso di 1 minuto e 10 secondi. Per lui si è trattato di una scollatura del tubolare. Il problema si è presentato inoltre quando l'azzurro si trovava lontano dai box per il cambio bici. 13.18 Finisce il primo giro con il tempo di 7.46. Oltre a Sparfel e Haverdings anche il belga Van den Boer che si mette adesso in testa al gruppo.

