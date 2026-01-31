LIVE Ciclocross Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA | inizia la gara
Questa mattina si è aperta la gara dei Mondiali juniores femminili di ciclocross 2026. Gli atleti sono partiti da pochi minuti, e l’aria è già tesa tra i corridori. La corsa è visibile in diretta, e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La competizione si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con i primi sorpassi già all’orizzonte.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (ELITE DONNE) DALLE 15.10 11:10 Righetto transita in ottava posizione. Subito gara dura. 11:09 Partita fortissimo la favorita di giornata. Revol ha già 9 secondi su Pellizotti, al momento terza. 11:07 L’olandese Nieuwenhuis prende la testa della corsa, ma arriva l’attacco della campionessa in carica Revol. 11:06 Partite. Si porta subito al comando Giorgia Pellizotti con la francese Revol appena dietro. INIZIA LA GARA 11:00 Ci avviciniamo all’inizio della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
