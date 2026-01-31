LIVE Ciclocross Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA | Bukowska beffa Revol Pellizotti ai piedi del podio

Le ragazze hanno concluso la gara dei Mondiali juniores femminili 2026 con una sorpresa. Bukowska è riuscita a superare Revol all’ultimo momento, lasciando le altre dietro. Pellizotti, invece, si è piazzato a un passo dal podio, arrivando quarta. La corsa è stata avvincente fino all’ultimo giro, con sorprese e cambi di posizione continui. La diretta continua, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara degli Under 23 uomini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (ELITE DONNE) DALLE 15.10 11:51 Seconda posizione ed argento per la francese Revol. Bronzo Cechia con Grohova. Ai piedi del podio Giorgia Pellizotti, autrice di un gran ultimo giro. BARBORA BUKOWSKA VINCE! 11:48 La ceca si invola verso la medaglia d’oro. 11:47 Allunga ancora Bukowska, approfittando dei due ponti situati a metà giro. 11:46 Grohova cerca di difendere a tutti i costi la terza posizione dopo la distrazione che ha provocato la caduta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Bukowska beffa Revol, Pellizotti ai piedi del podio Approfondimenti su Ciclocross Mondiali LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Bukowska a caccia di Revol, Pellizotti per il podio A cascia, le giovani cicliste si sfidano ai Mondiali juniores femminili 2026. LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Giorgia Pellizotti punta in alto Questa mattina inizia la gara dei Mondiali juniores femminili di ciclocross 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ciclocross Mondiali Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Giorgia Pellizotti punta in alto; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: l’Italia punta su Stefano Viezzi; LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Sara Casasola mina vagante. LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: inizia la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Sara Casasola mina vaganteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it IL MBH BANK - CSB - TELECOM FORT. IL GIOVANE TAKACS ZSOMBOR AL MONDIALI DI CICLOCROSS - facebook.com facebook Ciclocross, l’Italia parte forte ai Mondiali con un argento nella staffetta mista. Vincono i Paesi Bassi - x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.