A cascia, le giovani cicliste si sfidano ai Mondiali juniores femminili 2026. Bukowska cerca di mettere pressione a Revol, mentre Pellizotti punta al podio. La gara è iniziata alle 13 e tiene il pubblico incollato allo schermo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (ELITE DONNE) DALLE 15.10 11:30 Piccolo errore di Revol, mentre Bukowska accelera, stacca le rivali e si avvicina alle leader. 11:28 Con Pellizotti e Jochems ci sono la britannica Roche e la ceca Bukowska. 11:26 Siamo praticamente a metà gara. L’olandese Jochems concede finalmente un cambio all’azzurra. 11:23 Termina la seconda tornata dei 5 totali. Revol vanta 20 secondi sul quartetto di inseguitrici. 11:20 Si forma un quartetto alle spalle di Revol, con Pellizotti sempre a dettare il ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Bukowska a caccia di Revol, Pellizotti per il podio

Approfondimenti su Ciclocross Mondiali

Questa mattina inizia la gara dei Mondiali juniores femminili di ciclocross 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ciclocross Mondiali

Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Giorgia Pellizotti punta in alto; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: l’Italia punta su Stefano Viezzi; LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Sara Casasola mina vagante.

LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: inizia la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS ... oasport.it

LIVE MONDIALI HULST! Giorgia Pellizotti, Stefano Vietti e Sara Casasola a caccia di medaglie nel day 2. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo realeMONDIALI - Dopo la staffetta mista del venerdì, vinta dall'Olanda di Del Grosso e van Anrooij, scattano le gare individuali. Tre titoli iridati in palio: junior ... eurosport.it

IL MBH BANK - CSB - TELECOM FORT. IL GIOVANE TAKACS ZSOMBOR AL MONDIALI DI CICLOCROSS - facebook.com facebook

Ciclocross, l’Italia parte forte ai Mondiali con un argento nella staffetta mista. Vincono i Paesi Bassi - x.com