Gli agenti delle Volanti sono intervenuti giovedì sera in un’abitazione di Lugo dopo una segnalazione di lite tra marito e moglie. Quando sono arrivati, hanno trovato una situazione tesa e hanno deciso di controllare le armi in casa. Durante il sopralluogo, hanno ritirato tutte le armi trovate, tra cui una risultata illegale. La coppia è stata ascoltata, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali denunce o conseguenze.

Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Polizia di Lugo sono intervenuti nella giornata di giovedì in quell’abitazione del comprensorio per la segnalazione di un litigio tra marito e moglie. I poliziotti sono arrivati a casa dei coniugi e, dopo aver calmato gli animi, hanno proceduto a una verifica, in particolare sulle armi regolarmente detenute dal marito, un ottantottenne del posto. Dal controllo degli uomini del Commissariato lughese è emerso che una delle armi dell’anziano non era custodita secondo i criteri previsti dalla regolamentazione in materia. Dalle successive verifiche è emerso che l’ottantottenne deteneva illegalmente un fucile, mai denunciato alle autorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Litiga con la moglie e arriva la polizia. Ritirate tutte le armi, una è illegale

Approfondimenti su Lugo Polizia

In un episodio a Bergamo, un uomo ha minacciato una giovane automobilista con una pistola durante un diverbio stradale, per poi scappare rapidamente.

Durante una lite tra vicini di casa, un uomo di 71 anni ha dichiarato di possedere armi e di saperle usare, portando al sequestro di un arsenale composto da sette fucili, una pistola con circa 250 munizioni di vari calibri e un pugnale da caccia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lugo Polizia

Argomenti discussi: Litiga con la moglie e arriva la polizia. Ritirate tutte le armi, una è illegale; Litiga con la moglie e la picchia, scatta il codice rosso: 40enne in carcere - isNews; Lugo, litiga furiosamente con la moglie, arriva la Polizia e trova un fucile mai dichiarato: 88enne denunciato; Un albanese litiga con la moglie e brucia la figlia quattordicenne con l'acqua calda.

Lugo, litiga furiosamente con la moglie, arriva la Polizia e trova un fucile mai dichiarato: 88enne denunciatoUna furibonda lite in famiglia chiusa dall’intervento della Polizia. Nella giornata di ieri il personale delle Volanti del Commissariato di Ps di ... corriereromagna.it

Perché Brooklyn Beckham ha litigato con la famiglia: il ballo inappropriato di Victoria al matrimonio, i rapporti con Nicola Peltz e la risposta di David BeckhamLa famiglia Beckham è stata scossa dagli sfoghi social di Brooklyn, il figlio maggiore di David e Victoria: Mia moglie mancata di rispetto, nessuna riconciliazione. goal.com

Lugo, litiga furiosamente con la moglie, arriva la Polizia e trova un fucile mai dichiarato: 88enne denunciato - facebook.com facebook