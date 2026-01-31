Lite tra stranieri pakistano minaccia il suicidio all’arrivo della polizia

Una lite tra stranieri si è conclusa con un tentativo di suicidio. Quando sono arrivati gli agenti, un pakistano ha preso un pezzo di ferro e si è puntato alla gola, minacciando di farla finita. La polizia ha cercato di calmare l’uomo e di dissuaderlo, mentre sul posto sono arrivati anche i soccorsi. La situazione resta sotto controllo, ma il motivo dello scontro tra i due stranieri non è ancora chiaro.

TRIESTE – Due giovani, rispettivamente di nazionalità afghana e pakistana, sono stati al centro di una violenta lite scoppiata in piazza Libertà nella tarda mattinata del 29 gennaio. Il secondo è stato fermato dalla polizia di Stato, intervenuta prima con la Squadra volante, poi con personale della Polfer. Sul posto anche i sanitari del 118, con l'automedica e l'ambulanza, per le cure del caso al trentenne pakistano. L'aggressore è stato individuato poco dopo e portato negli uffici della polizia per le operazioni di rito. I fatti L'episodio violento è scaturito per motivi ignoti. Ad avere la peggio è stato il trentenne, picchiato dall'altro soggetto.

