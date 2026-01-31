Lite tra passeggeri sull’autobus della Mom disabile ferito L’autista ferma il mezzo e fa scendere

Un alterco tra passeggeri sull’autobus della Mom si è trasformato in una colluttazione violenta. A finire ferito un disabile, che ha ricevuto assistenza sul posto. L’autista, preoccupato, ha deciso di fermare il mezzo e far scendere tutti i passeggeri. L’incidente è avvenuto venerdì 30 gennaio, intorno alle 13, lungo via Vittorio Veneto a Treviso. La situazione è rimasta sotto controllo grazie all’intervento delle forze dell’ordine, chiamate subito dopo l’accaduto.

Un alterco violento è esploso a bordo di un autobus della Mom nel tardo pomeriggio di venerdì 30 gennaio, intorno alle 13, lungo il percorso che attraversa via Vittorio Veneto a Treviso. Il conflitto, che ha coinvolto due passeggeri, si è trasformato in una rissa fisica con conseguenze gravi per uno dei due, un uomo di 30 anni originario di Treviso, affetto da una disabilità. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri che hanno avviato le indagini, la tensione è iniziata con scambi di parole alterati, probabilmente per motivi non ancora chiariti, che hanno rapidamente degenerato in un corpo a corpo.

