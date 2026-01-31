Lite in famiglia degenera | 49enne accoltella il fratello

Una lite tra fratelli a Brescia si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di venerdì. Un uomo di 49 anni ha accoltellato il fratello durante un diverbio in casa. I Carabinieri sono intervenuti subito e hanno arrestato l’uomo, che ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato. La vittima è stata portata in ospedale, dove riceve le cure necessarie. La famiglia si trova sotto shock.

Una discussione in famiglia è degenerata in violenza nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio a Brescia, dove un uomo italiano di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver ferito il proprio fratello durante una lite.Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Brescia–San.

