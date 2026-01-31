Lite in famiglia degenera 49enne accoltella il fratello a un fianco | arrestato

Un episodio di violenza familiare si è concluso con un accoltellamento a Brescia. Un uomo di 49 anni ha ferito il fratello, di un anno più giovane, durante una discussione violenta. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato il 49enne per lesioni aggravate. La scena è stata molto tesa, e ora si attendono i provvedimenti giudiziari.

I carabinieri di Brescia hanno arrestato un 49enne per lesioni personali aggravate. L'uomo avrebbe ferito il fratello, più giovane di un anno, a un fianco e a una mano con un coltello durante una discussione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Brescia Lite Lite in famiglia degenera: 49enne accoltella il fratello Una lite tra fratelli a Brescia si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di venerdì. Lite in famiglia degenera: 46enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Una lite in famiglia a Vallata è degenerata in un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Brescia Lite Argomenti discussi: Cento, lite in famiglia degenera: aggredisce il padre e i Carabinieri, arrestato 25enne; ? La lite in casa, le urla, l'allarme dei vicini: i pompieri sfondano la porta - BresciaToday; Lite familiare degenera in violenza contro un carabiniere: 25enne arrestato a Cento; Si tuffa in un canale per salvare il suo cane, ma non riesce a risalire: morto Enea Tonoli, 46 anni. Lite tra fratelli degenera nel sangue: 48enne colpito con un macheteI carabinieri di San Faustino hanno arrestato il fratello maggiore, di 49 anni, per lesioni personali aggravate ... giornaledibrescia.it Lite in famiglia degenera: 49enne accoltella il fratelloL'aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 30 gennaio. L'aggredito è finito in ospedale con 20 giorni di prognosi, sequestrato il coltello. bresciatoday.it CEPAGATTI. Violenta lite in famiglia, ragazza 19enne chiama i Carabinieri e fa arrestare il padre Temendo per la sua vita nel corso di una violenta lite familiare, una ragazza di 19 anni ha chiesto l'aiuto dei Carabinieri. Questi ultimi, prontamente giunti nell'abit - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.