L'Isee diventa automatico | cosa cambia per bonus e agevolazioni

Da oggi le famiglie italiane non devono più compilare la DSU per ottenere l'Isee. Il nuovo sistema calcola automaticamente il reddito e la situazione patrimoniale grazie ai dati già disponibili in pubblica amministrazione. Basta con le lunghe attese e le pratiche complicate, ora tutto si fa in modo più semplice e veloce.

Il governo ha deciso: presto niente più certificazioni da consegnare per ottenere bonus e agevolazioni.

Sta per cambiare tutto per chi chiede bonus e agevolazioni.

Decreto Pnrr, via libera del governo: salta lo scudo per gli imprenditori, l'Isee diventa «automatico»

L'Isee diventa automatico: novità in arrivo per richiedere i bonus. Isee senza burocrazia. L'accesso a bonus e agevolazioni legati all'indicatore economico

