Lione-Lille domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa domenica alle 15:00 si gioca la sfida tra Lione e Lille, due squadre che si affrontano in un momento diverso. Il Lione di Fonseca ha appena concluso il girone di Europa League da primo in classifica e si presenta con molta fiducia. Il Lille, invece, cerca di confermare la propria buona forma dopo aver affrontato l’ex allenatore Genesio. Le formazioni ufficiali sono pronte, e i tifosi aspettano di vedere quale delle due squadre uscirà vincente in questo match importante.

Ha concluso il girone di Europa League da primo il Lione di Fonseca, e oggi i Gones sono qui a testare la forma del Lille dell'ex Genesio. Sfida con tanti giocatori che hanno militato in entrambe le squadre a partire proprio dai rispettivi allenatori: nel Rodano il tecnico ex Milan sta facendo un campionato sopra le righe con l'obiettivo di riportare la squadra in.

