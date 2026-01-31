L’inesistente intervista RAI a un immigrato generata con l’AI

Circola un video che mostra una presunta intervista RAI a un migrante del Mali. Nel filmato, l’uomo spiega i motivi per cui sarebbe arrivato in Italia. Tuttavia, si tratta di un falso: l’intervista è stata generata con l’Intelligenza Artificiale e non esiste nessun servizio reale della Rai su questa persona. L’azienda ha già preso le distanze e avverte che si tratta di un contenuto manipolato. La diffusione di questo video ha suscitato diverse reazioni, con molti che si chiedono quanto sia difficile distinguere la realtà dalle fake news online

Circola un video con una presunta intervista RAI dove un presunto migrante del Mali che spiega perché sarebbe venuto in Italia. Secondo il racconto, in Africa esisterebbe un "grande gruppo WhatsApp" dove circolano offerte di lavoro dall'Europa e informazioni sui sussidi statali. L'uomo afferma di avere quattro figli, per un totale in famiglia di sei persone e di ricevere ogni mese 2.500 euro "puliti" grazie all'Assegno unico e all'Assegno di inclusione, oltre alla casa gratis e il corso di italiano. Non è la prima volta che circolano video del genere, come quelli in passato attribuiti al TG5, generati con l'AI.

