Quattro imputati sono stati assolti per prescrizione nel processo sulla Alessio Carni. Un quinto imputato, invece, è morto prima della sentenza, quindi il reato si è estinto. La vicenda si conclude con questa decisione, senza condanne definitive.

Quattro imputati assolti per prescrizione, mentre per un quinto il reato si è estinto per il sopravvenuto decesso. Finisce così uno degli stralci del processo ’Malacarne’, che, nel 2017, portò all’arresto di cinque persone, eseguito dai carabinieri del Nas di Firenze, con altre 19 indagate. Dopo quasi dieci anni dall’operazione, il processo prosegue ancora per altri imputati. L’inchiesta, all’epoca dei fatti, suscitò grande clamore. Alessio Carni, storica azienda di Monsummano, secondo le accuse degli inquirenti, si era aggiudicati appalti per 6 milioni di euro offrendo ribassi improponibili da altre ditte concorrenti, fornendo, sempre secondo l’accusa, prezzi competitivi grazie allo smercio di carne avariata, rietichettata, scongelata e ricongelata e, spesso, fornita in misura inferiore a quella descritta nei capitolati di gara attraverso i quali veniva loro pagata dagli enti pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’inchiesta sulla Alessio Carni. Prescrizioni al processo ’Malacarne’

Approfondimenti su Alessio Carni

Si conclude dopo dieci anni il processo legato all'inchiesta

Al Teatro dell’Ortica, “Malacarne” porta in scena le testimonianze di donne dimenticate nei manicomi, offrendo uno sguardo sulle storie spesso invisibili del passato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alessio Carni

Argomenti discussi: L’inchiesta sulla Alessio Carni. Prescrizioni al processo ’Malacarne’; Cashmere dell'Alpago, la piccola produzione di lusso di Martina Tomas e Alessio Giavi: Ogni capo nasce dalla relazione con le capre,...; Chiarimenti sulla presenza di un argine definito ’abusivo’; Area Grecanica, la testimonianza di Pinuccio dopo Prove d’Inchiesta: Un territorio invisibile, rassegnato e vittima di una scarsa programmazione · ilreggino.it.

Chi è Alessio Sakara, il fidanzato di Raffaella Mennoia e cosa c’entra con l’inchiesta di Fabrizio Corona e Falsissimo? Età, carriera, vita privata, figli, compagna ...Cosa sapete davvero di Alessio Sakara, il non famoso compagno di Raffaella Mennoia? Alessio non è solo un atleta di riconosciuta fama internazionale, ma è anche una figura capace di unire brillantemen ... alphabetcity.it

Vieni a provare la Risto-macelleria di Alessio e Riccardo a Siena, una nuova formula innovativa dove si puoi acquistare la carne, ma anche mangiarla, direttamente sul posto!! Banco Macelleria con Carni Locali Scoprite il nostro banco macelleria, dove tro - facebook.com facebook